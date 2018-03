Inter-Napoli, La Stampa: “Scudetto o Champions, bivio al 100 per 100”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Inter e Napoli è arrivato il momento della verità. Nessuna delle due squadre, questa sera avversarie a San Siro, può permettersi di sbagliare. La sfida è diventata uno spareggio in cui un risultato di parità scontenterebbe entrambe e farebbe allontanare gli obiettivi stagionali: lo scudetto nel caso del Napoli, un posto nella prossima Champions League per Icardi e compagni, scrive La Stampa. Stasera al Meazza la capolista, ormai a rischio sorpasso, cerca il riscatto dopo il crollo in casa contro la Roma (4-2) di otto giorni fa. Dall’altra parte, padrona di casa, l’Inter. I nerazzurri, che arrivano da tre mesi di molti bassi e pochi alti, sono scivolati dal primo posto di dicembre all’attuale quinto. Il successo contro il Benevento ha portato tre punti d’oro, senza però scacciare i dubbi sulla qualità del gioco.