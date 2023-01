Inter-Napoli, Sozza spazza via le polemiche. E il CorSport lo premia con un 6,5 in pagella

Le polemiche che avevano scandito l'avvicinamento al big match sono state polverizzate da una prestazione sicura e lineare da parte di Simone Sozza. Autore, a giudizio del Corriere dello Sport, di una partita "da internazionale". La gestione del fischietto milanese è uniforme: "Sceglie un inizio 'conservativo' da un punto di vista disciplinare, poi in quattro minuti estrae quattro volte il cartellino giallo". Corretto non assegnare il rigore reclamato nel primo tempo da Lukaku: l'intervento di Rrahmani non sembra falloso, e perdipiù il belga è in netto offside al momento del tocco di Edin Dzeko. Serata senza macchie per il direttore di gara, premiato con un 6,5 in pagella.