Inter, niente turnover. La Gazzetta: "Inzaghi tenta la fuga con i titolarissimi"

Inter, il turnover può attendere, si legge su La Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi va dritto con le sue certezze e non potrebbe essere altrimenti: vuole mettere pressione alle rivali, tentare una nuova fuga in campionato. E allora contro il Bologna non ci saranno novità rispetto alla squadra che martedì sera ha preso a pallate una big d’Europa come il Benfica. Un messaggio chiaro al campionato: l’Inter fa sul serio, ha imparato dai propri errori del passato e non vuole più lasciare punti per strada.