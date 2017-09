Inter, paura Miranda: sbatte su Alisson e perde la memoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tempo di pensare «fai che a Miranda e Skriniar non succeda nulla» che i tifosi interisti si ritrovano in apprensione proprio per il difensore brasiliano, finito in stato confusionale durante il match della Seleçao contro l’Ecuador dopo uno scontro col portiere della Roma Alisson. Miranda è rimasto in campo fino all’intervallo, ma poi non è rientrato. Il medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, ha spiegato: “Miranda ha avuto vuoti di memoria dopo lo scontro, non sapeva qual era la partita e il punteggio. Ora rimarrà a riposo assoluto per 48 ore e tornerà gradualmente ad allenarsi”.