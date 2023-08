Inter, per Scamacca si può salire a 25 mln. Gazzetta: "Si lavora al prestito con obbligo"

L'Inter ha superato la Roma nella corsa a Gianluca Scamacca, poiché la società giallorossa non può andare oltre la proposta di un prestito, mentre i nerazzurri possono proporre al West Ham un’operazione a titolo definitivo. Entro la fine della settimana, ci sarà un vertice tra i due club, Inter e West Ham, per capire i costi dell’operazione. Il club di Zhang non vorrebbe superare i 20-25 milioni.

La prima offerta dell’Inter è stata di 22, ma si può salire fino a 25, per un affare complessivo (bonus compresi) di circa 30 milioni. È possibile che si lavori su un prestito con obbligo di riscatto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.