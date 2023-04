Inter, Perisic vuole tornare a casa. Tuttosport: "Gosens verso la Bundesliga"

Dopo Lukaku, anche Perisic vuole fare dietrofront. Il croato è infatti in scadenza con il Tottenham dove, dopo l'addio di Antonio Conte, anche i piani per il futuro si sono fatti nebulosi. Si fa quindi sempre più calda la pista che potrebbe riportarlo ad Appiano in vista della prossima stagione, visto l'obiettivo dell'Inter di coniugare la necessità di un mercato importante in uscita e il mantenimento di una rosa di alto livello. Per un Perisic che torna, potrebbe esserci un Gosens che va. l tedesco, infatti, è corteggiato dalla Bundesliga dove potrebbe accasarsi anche nell'ottica di riprendersi un posto in Nazionale. Complicato, però, per il club nerazzurro pareggiare i 6 milioni che Perisic guadagna con gli Spurs: secondo Tuttosport, però, il croato sarebbe disposto a fare un sacrificio per tornare a casa.