Inter, prima si vende. La Gazzetta dello Sport: "Mercato a costo zero e tagli per il bilancio"

Nella giornata di ieri in casa Inter si è tenuto un vertice molto importante per delineare le strategie del club nel prossimo mercato: "Nel giorno in cui Radja Nainggolan ha fatto le valigie per tornare a Cagliari in prestito secco - si legge su La Gazzetta dello Sport - è emersa la linea della società sulla gestione di questo delicato momento. Occhio alle opportunità, ma altrettanta attenzione ai conti societari. Ai temi della crisi del Covid il bilancio nerazzurro soffre e la necessità di rimodulare le spese è diventata impellente". L'obiettivo nella finestra invernale è un sostanziale pareggio: "Anzi, se si risparmia con la vendita di alcuni giocatori è meglio. E non finisce qui. L'esigenza di contenere i costi retributivi fa credere che nei prossimi mesi saranno necessarie delle prove di buona volontà da parte dei tesserati. Quindi i rinnovi (quando arriveranno) dovranno portare a dei risparmi per il club".

Per il resto, l'uscita (probabile) di Eriksen può favorire uno scambio con Paredes. L'altro fronte caldo è quello relativo ad Andrea Pinamonti: da giorni si parla di Gervinho, Pellé o Giroud, ma per la sostituzione del classe '97, al momento, non sembrano esserci opzioni certe. E il motivo è presto detto: per trovare un profilo compatibile con le esigenze del club i costi devono essere pari allo zero.