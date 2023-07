Inter, scatto decisivo per Lukaku. La Gazzetta: "Niente prestito bis, verrà acquistato"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Lukaku. Il belga non è mai stato così vicino al ritorno all'Inter. Lo scatto è decisivo, siamo alla svolta, al passaggio che indirizza le prossime tappe. Ieri c'è stato un incontro tra il club di Steven Zhang e Sebastien Ledure, l’avvocato belga che - proprio come un anno fa - veste il doppio ruolo di agente dell’attaccante ma anche di intermediario nella trattativa con il Chelsea, dove i dirigenti interisti hanno comunicato a Ledure l’intenzione di acquistare il cartellino di Lukaku a titolo definitivo, proprio come richiesto dalla società londinese.

È probabile quindi che Ledure all’inizio della prossima settimana avvii ufficialmente i colloqui con i Blues. Ma, nei fatti, è come se la trattativa fosse partita già ieri. L’Inter è disposta ad acquistare il cartellino dell’attaccante belga a titolo definitivo. A quale cifra? Il Chelsea non ha ricevuto altre offerte da 50 milioni di euro, quelli messi sul piatto dall’Al Hilal per Lukaku. Anche a Londra hanno evidentemente preso coscienza che non arriveranno altre proposte simili. L’Inter non vorrebbe andare oltre quota 30 milioni.