Inter, Skriniar ha assicurato una risposta dopo Riad. Gazzetta: "Non c'è molto ottimismo"

Continua a tenere banco il rinnovo di Milan Skriniar in casa Inter. La partita tra il difensore e il club sta durando troppo, perché lo slovacco non dà segnali. Né accetta né rifiuta: rinvia. La società nerazzurra si è spinta oltre i 6 milioni di euro per l’ingaggio. Skriniar deve fare una scelta, consapevole che un difensore come lui sul mercato fa gola a tutti. Tra un rinvio e l’altro, ha assicurato al club una risposta dopo la Supercoppa. Entro il fine settimana ci sarà un incontro con gli agenti, ma il tempo stringe. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.