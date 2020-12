Inter solida, ma la bellezza latita. La Gazzetta dello Sport: "Che fatica contro lo Spezia"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno all'Inter con il titolo seguente: "Che fatica contro lo Spezia". La squadra di Conte non bada al come, ma al che cosa e infila la sesta vittoria consecutiva pur soffrendo il miglior gioco altrui con i liguri che escono da San Siro con il 60% di possesso palla e con 54 metri di baricentro. I nerazzurri hanno giocato di semi-contropiede, trovato il gol su rigore grazie al VAR e chiudendo con un 5-4-1. La squadra latita, la bellezza scarseggia (forse per scelta), ma l'Inter è solida: nessun peccato, l'importante è riconoscerlo.