Inter, Spalletti a pezzi: “Cambi sbagliati, la colpa è mia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gara sembra finita dopo 18’, con la Juve in vantaggio 1-0 e Orsato che butta fuori Vecino per un’entrata dura su Mandzukic. Ma l’Inter reagisce, dieci belve in campo, e la partita cambia clamorosamente faccia. Prevedibile il ritorno della Juve, meno prevedibile, anzi ingiustificabile l’errore di valutazione di Spalletti, che a cinque minuti dalla fine toglie Icardi per inserire Santon: Maurito deluso, in lacrime, Perisic centravanti. Pessimo segnale alla squadra, più o meno lo stesso errore di Verona, contro il Chievo: anche al Bentegodi Santon in campo e squadra schiacciata nel finale. Male, malissimo Spalletti, spiega La Gazzetta dello Sport. “La sostituzione di Icardi? I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, così ho deciso di sostituire Icardi con Santon”.