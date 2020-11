Inter, stop ai rinnovi. Corriere dello Sport: "Così nessuno sarà distratto"

vedi letture

L'Inter mette in stand-by i contratti di (quasi) tutti i giocatori. A darne notizia è il Corriere dello Sport, che spiega come per il momento non siano previste fumate bianche su quel fronte: "La parola d'ordina, sia in viale della Liberazione sia ad Appiano Gentile, è una: testa al campo e ai risultati dopo i soli 3 successi nelle prime 10 gare ufficiali". I dirigenti e Conte, secondo il quotidiano, concordano sul fatto che per i prolungamenti ci sarà tempo da giugno in poi. Soprattutto perché proseguire adesso le negoziazioni esporrebbe i giocatori a un triplice rischio: distrarre chi tratta il nuovo accordo, farlo sentire "appagato" in caso di rinnovo, creando così malcontento nello spogliatoio tra coloro che non hanno lo stesso trattamento.