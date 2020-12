Inter, torna di moda De Paul. Tuttosport: "Pinamonti la chiave per l'argentino"

C'è un nome che è tornato di moda per il mercato dell'Inter: si tratta di Rodrigo De Paul, già nel mirino dei nerazzurri un anno fa. La famiglia Pozzo, a quanto si apprende da Tuttosport, valuta il giocatore 35 milioni, cifra che è impossibile pensare di sborsare per Marotta. La chiave, allora, potrebbe essere Andrea Pinamonti: in caso di qualificazione agli ottavi di Champions, infatti, i nerazzurri potrebbero mettersi alla ricerca di una quarta punta in grado di garantire più esperienza a livello internazionale. "Il ragazzo - si legge - potrebbe interessare a un club attento alle plusvalenze quale è l'Udinese. In estate l'Inter ha acquistato l'attaccante dal Genoa per 8 milioni più altri 12 di bonus facili da raggiungere, cifre che comunque potrebbero non impedire un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe essere scomputato dalla cifra per De Paul".