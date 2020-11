Inter, tre nomi fra i pali. Tuttosport: "Musso in pole, poi Meret e Cragno"

vedi letture

L'Inter pensa al futuro e pensa ad un nuovo innesto tra i pali. Così Tuttosport fa tre nomi: "Musso in pole, poi Meret e Cragno". L'argentino era già un obiettivo per questa estate, ed ora rimane in cima alla lista dei desideri. Ma vale almeno 30 milioni: una richiesta eccessiva da parte dell'Udinese. Così avanzano le candidature di Alex Meret e Alessio Cragno. Il primo sta vivendo l'ennesima stagione controversa a Napoli, il secondo è tornato alla grande dopo l'infortunio dell'anno scorso. E' il miglior portiere della Serie A per numero di interventi: ma anche qua si parla di 25 miloni.