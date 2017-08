Inter, Tuttosport titola: "Gabiflop, 30 milioni buttati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gabiflop, ovvero 30 milioni buttati". Così Tuttosport titola in merito al brasiliano, ormai prossimo a salutare l'Inter per approdare al Benfica mediante la formula del prestito annuale. I nerazzurri, inoltre, dovranno aiutare i portoghesi in merito all'ingaggio del giovane calciatore. Nelle casse meneghine, per la cessione a titolo temporaneo di Gabigol, finiranno 500mila euro.