Inter, un jolly sulla fascia. Corriere dello Sport: "Tre nomi per Marotta"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente in ottica mercato: "Tre nomi per Marotta". Il colpo mancato in estate si può considerare un calciatore sulle fasce, oltre ad Hakimi. Ecco perché per gennaio possono tornare di moda i nomi di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Junior Firpo. Nessuno sta trovando spazio in questa stagione e i nerazzurri sperano che almeno uno dei tre possa liberarsi.