Inter, Vecino si ferma e Candreva parte dalla panchina

Vecino nuovo stop, dubbio Candreva, scrive la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne evidenziando che il centrocampista non ci sarà contro l'Atalanta a causa dell'adduttore ancora infiammato mentre resta in dubbio l'esterno. Candreva ha ancora la caviglia gonfia e verrà utilizzato solo a gara in corso e se strettamente necessario. Al suo posto i candidati sono Eder e Karamoh, ma nella rifinitura è stato provato Cancelo esterno alto ed in un 4-2-3-1 l'opzione più probabile vede Santon a sinistra e D'Ambrosio dietro Cancelo.