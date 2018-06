Inter, Wanda alza il pressing: otto milioni per tenere Icardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wanda Nara scatena nuovamente le voci su un possibile futuro juventino per il marito Mauro Icardi indossando sui social una canottiera bianconera che lascia pochi dubbi sul messaggio volutamente inviato ai dirigenti dell'Inter. I nerazzurri hanno capito subito che il momento è di quelli che possono cambiare il corso del futuro dell'argentino e hanno preparato una proposta da 8 milioni a stagione per far rinnovare il capitano e allontanare definitivamente le voci di addio. Adesso occorrerà aspettare il rientro del giocatore per capire se l'intenzione è quella di proseguire insieme oppure no. A riportarlo è il Quotidiano Sportivo.