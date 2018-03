Intesa Sky-Mediaset, Il Messaggero titola: “La pace cambia la tv”

L'apertura del quotidiano Il Messaggero è riservata all'accordo commerciale tra Sky e Mediaset. “La pace cambia la tv”, il titolo del giornale in edicola che sottolinea come le produzioni del Biscione saranno gratis per i clienti dell'emittente satellitare. Sul digitale approdano Gomorra e The Young Pope, nell'intesa c'è la possibilità di cedere Premium.