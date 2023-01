Inzaghi al CorSera sul Milan: "Il Napoli va forte, ma i rossoneri possono rimontare"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato del Milan e delle sue possibilità in ottica scudetto: "Il Milan ha un grande allenatore come Pioli e dirigenti all'altezza come Maldini e Massara, sanno bene cosa fare. Chiaro che il Napoli ha viaggiato a velocità doppia, ma i rossoneri hanno tutto per provare a recuperare per lo scudetto e per andare avanti in Champions League".