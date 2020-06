Inzaghi alla Gazzetta dello Sport: “Due mesi per preparare un Benevento da A”

Spazio al tecnico della capolista di Serie B Filippo Inzaghi su La Gazzetta dello Sport in edicola che analizza questi mesi di stop e parla della voglia di tornare in campo per conquistare la Serie A: “Due mesi di antipasto per poter preparare un Benevento da A. - spiega il tecnico - Primo incontro a Cremona, così posso tornare a casa...”.