L'Italia si ferma ai quarti di finale contro l'Olanda e viene eliminata dal Mondiale di calcio femminile. Sul campo di Valenciennes le azzurre, a fine partite, sono scoppiate in lacrime, ma il messaggio inviato a tutto il Paese è chiaro: "Non dimenticateci". Sul Il Secolo XIX in prima pagina c'è spazio anche per l'Italdonne, con un titolo in taglio basso: "Azzurre, addio Mondiale. Sogno finito, ma a testa alta".