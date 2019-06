© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Juventus, ampio spazio anche all'Italia femminile sulla prima pagina di Tuttosport. In taglio alto, infatti, il titolo è tutto per le azzurre, fuori dai Mondiali per mano delle campioni d'Europa dell'Olanda: "Fieri di voi", rincuora il giornale, sottolineando il bel percorso fatto dalle ragazze di Milena Bertolini, grazie al quale l'Italia ha scoperto il calcio in rosa.