Italia, Balotelli a tutto campo: ma con la porta in testa

Non c’è casa più bella di quella che si deve ancora abitare e forse Mario Balotelli ieri sera ha giocato con un sogno in più in testa: il trasloco perfetto. A Nizza ha trovato pace, a casa Italia spera di trovare serenità. Per questo, anche senza mettere al braccio quella fascia da capitano che avrà tempo di sentire sua, ci teneva da morire a essere in campo, alla faccia delle sue gambe affaticate. Non era una partita da perdere: Nizza è stata un po’ la sua casa, spiega La Gazzetta dello Sport. La porta in testa, sempre, e movimenti per la squadra. A tutto campo finché le gambe l’hanno accompagnato.