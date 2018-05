Italia, Corriere della Sera: “Da Gigio a Balotelli, i gioielli in vetrina”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Donnarumma è il caso più intricato, Chiesa il giocatore più ambito, Balotelli l’occasione a parametro zero. L’Italia in vetrina: gli azzurri sudano a Coverciano (oltre 30 gradi durante l’allenamento del pomeriggio) e aspettano la telefonata che può cambiarti la vita. Mancini si preoccupa il giusto: per adesso i ragazzi lo seguono e va bene così, riporta il Corriere della Sera. Ma la Nazionale sembra un grande supermarket: ce ne sono di tutti i prezzi. Ventisei gli azzurri in ritiro, almeno una ventina al centro delle trattative.