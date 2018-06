Italia, Corriere della Sera: “Mancini guarda avanti”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornare a Nizza è difficile per tutti. Per Mario Balotelli, che in Costa Azzurra è rifiorito e in quella che fino a poco fa era casa sua deve fare da sparring partner ai francesi. Per l’Italia, che un anno fa qui vinse 3-0 contro l’Uruguay e mai avrebbe pensato di vivere una serata del genere dodici mesi dopo: con gli avversari che sognano e segnano, carichi come carillon per suonare la Marsigliese più a lungo possibile in Russia. Roberto Mancini non può far altro che prendere atto delle tante differenze in campo: tecniche, atletiche, mentali. “In questo momento sì, loro sono superiori fisicamente e hanno tantissimi giocatori - riporta il Corriere della Sera - Noi penso che abbiamo fatto una buona partita, i giocatori sono stati molto bravi, anche gli esordienti. Perdere non piace mai, anche se oggi non era semplice, ma sicuramente partite così fanno esperienza”.