Italia, Corriere della Sera: "Balotelli domani potrebbe diventare capitano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bonucci lascia il ritiro, Balotelli migliora e domani potrebbe diventare capitano". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'Italia. Mario sembra aver superato i problemi agli adduttori e si candida per una maglia da titolare nella sua Nizza. Bonucci si riaggregherà al gruppo questo pomeriggio in Francia, ma se domani non dovesse partire dall’inizio, il capitano potrebbe essere Mario. Sarebbe il primo di colore. Per ora è solo una suggestione. Bonucci ha garantito che ci sarà e giocherà.