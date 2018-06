Italia, Corriere della Sera: "La promessa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La promessa, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera raccontando del desiderio più grande di Mancini: "Riportare l'Italia a vincere un mondiale o l'europeo", che intanto deve risalire la corrente dopo una stagione drammatica in cui è sfumato il Mondiale, precipitando al ventesimo posto del ranking Fifa. Il progetto del tecnico è per ora di lavorare sulla testa, prima ancora che sulle gambe: leggerezza e divertimento - si legge - per togliersi in fretta il peso del fallimento.