Italia, Corriere della Sera: "Mancini Ct, ha rinunciato a 12mln"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancini c.t. è fatta, aprono così le pagine sportive del Corriere della Sera raccontando dell'accordo con il tecnico che ha chiuso con lo Zenit, rinunciando ai due anni di contratto per circa 12mln di euro ed agli ultimi due stipendi per circa un altro milione di euro. In azzurro percepirà 2mln più bonus se si qualificherà agli Europei del 2020.