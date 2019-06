Che l'Italia femminile sia fuori dal Mondiale francese ovviamente importa, ma fino ad un certo punto. Le ragazze della Bertolini non erano di certo partite con i favori del pronostico, ma sono state protagoniste di un percorso che ha appassionato tutta l'Italia. Ne parla anche Il Resto del Carlino in prima pagina, con un lungo titolo in taglio basso: "Le azzurre lasciano il Mondiale. Ma il calcio delle donne è decollato".