C'è una Italia che sogna ed è quella al femminile. "Ora le ragazze in azzurro fanno sognare", titola La Repubblica, perché ormai a sognare non sono soltanto loro, ma tutti. Al Mondiale di categoria Girelli e compagnia hanno battuto per 5-0 la Giamaica, schiantata, strapazzata. E gli ottavi? Conquistati, afferrati e messi in tasca.