"Siete meravigliose", questa la dedica speciale di Tuttosport all'Italia femminile dopo il successo di ieri contro la Giamaica. 5-0 il punteggio finale in favore delle azzurre: tripletta di Girelli, doppietta di Galli, Italia qualificata agli ottavi. Martedì sera la sfida al Brasile: basterà un pari per chiudere al primo posto ed evitare così una big.

La carica del CT Berolini - Il CT ci crede e suona la carica: "Passeremo come prime. Gli ottavi erano l'obiettivo, ma avrei pensato di centrarli dopo sole due partite. Brave le ragazze a non distrarsi. Non mi aspettavo tanto entusiasmo, il successo con l'Australia ha emozionato e appassionato".