© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia non riesce a trovare un attaccante di spessore, mentre il Corriere della Sera titola: "Belotti è la soluzione ma non per l’allenatore". La punta del Torino era quella apparentemente più in forma ma il ragazzo non è riuscito a convincere Roberto Mancini. Con l'ex tecnico dell'Inter in panca sono arrivati 5 gol in 5 partite (col precedente c.t. furono 12) segnati da Balotelli, Belotti, Bonucci, Zaza e Jorginho.