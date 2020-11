Italia, Corriere dello Sport: "È la notte del Gallo"

"È la notte del Gallo" scrive il Corriere dello Sport parlando di Bosnia-Italia in programma questa sera. Ne è rimasto solo uno: è il Gallo Belotti l'highlander dell'attacco azzurro. Immobile fermato dal virus, Caputo fuori per infortunio, Lasagna e Okaka non sembrano maturi per togliere il posto al centravanti del Toro che stasera staccherà la presenza numero 31, da un anno fermo a quota 9 gol (5 li ha realizzati con Mancini) e la voglia di arrivare in doppia cifra agganciando Ciro (42 presenze) è fortissima. Sarebbe ingiusto pretendere stasera una prestazione formidabile ma i numeri di Belotti in Nazionale, così come quelli di Ciro, devono migliorare.