Un girone comodo per l'Italia, che nel primo Europeo itinerante della storia potrà cominciare col piede giusto in un gruppo che prevede Turchia, Svizzera e Galles. "Eurosorriso", titola nell'apertura delle pagine sportive il Corriere della Sera, che sottolinea come la Nazionale abbia evitato lo spauracchio Francia. Roberto Mancini, inoltre, preferisce andarci coi piedi di piombo: "Non siamo favoriti, è un gruppo equilibrato".