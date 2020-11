Italia, Corriere dello Sport: "Ultimo sforzo per chiudere il cerchio"

vedi letture

"Ultimo sforzo per chiudere il cerchio" scrive il Corriere dello Sport parlando della Nazionale. il Squadra bella, ambiziosa e vincente: stasera l'Italia deve conquistare l'ultimo traguardo, ovvero l'ingresso nelle final four di Nations League. Dopo la qualificazione europea arrivata con 10 vittorie su 10, c'è l'ultimo step per gli azzurri. Primi nel gruppo A con un +1 sull'Olanda e un +2 sulla Polonia, potrebbe bastare anche un pari o una sconfitta ma bisognerebbe guardare il risultato di Olanda-Polonia mentre con una vittoria in Bosnia l'Italia sarebbe certa dell'ingresso nelle final four e dell'organizzazione dell'evento. Sede prescelta: Milano-Torino. Quattro big pronte a contendersi premi per 10 milioni di euro.