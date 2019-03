Anche su La Gazzetta del Mezzogiorno trova spazio la Nazionale, che stasera scenderà in campo contro la Finlandia a Udine. “Euro 2020, al via la corsa di Mancini”, titola il quotidiano, riferendosi al fatto che finora il c.t. jesino non ha sfigurato nelle amichevoli e in Nations League, ma da stasera si comincerà a fare sul serio.