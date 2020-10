Italia, Gazzetta del Sud: "A Danzica c'è l'esame Polonia, insidia Lewandowski"

L'Italia stasera scenderà in campo in trasferta sul campo della Polonia, in quel di Danzica, nel match valevole per la Nations League. L'argomento trova spazio anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud: "Italia, a Danzica c'è l'esame Polonia. Insidia Lewandowski".