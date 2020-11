Italia, Il Corriere dello Sport: "La partita perfetta nella notte più buia"

"La partita perfetta nella notte più buia del Paese, per un paio d'ore almeno alleviato dalla Zona azzurra dei ragazzi di Mancini, detto con pudore". A scriverlo è il Corriere dello Sport, stamani in edicola. L'Italia è prima a una sola gara dalla fine di questo girone di Nations League. Alla Bosnia di Pjanic la nazionale chiederà il pass per la Final Four, dove è già arrivata la Francia campione del mondo. E anche in questo senso la vittoria di ieri ha certificato che l'Italia sarà testa di serie il 7 dicembre a Zurigo nel sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022.