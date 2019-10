Italia, Il Gazzettino esulta: "2-0 e biglietto in tasca per gli Europei"

Una rete di Jorginho su calcio di rigore, poi quella di Federico Bernardeschi a mettere in ghiaccio il risultato. E' così che l'Italia batte la Grecia e vola a Euro2020 con tre turni d'anticipo. La notizia trova riscontro ovviamente su tutti i quotidiani, anche su Il Gazzettino che in taglio alto, nella sua prima pagina, titola così: "L'Italia stende la Grecia: 2-0 e biglietto in tasca per gli Europei".