Italia, Il Mattino : "Insigne, colpo d'artista tris azzurro alla Grecia"

Successo esterno per l'Italia che ieri sera si è imposta 3-0 sulla Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020. In taglio alto di prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino c'è un titolo dedicato proprio agli azzurri e a Lorenzo Insigne: "Insigne, colpo d'artista tris azzurro alla Grecia e primato in classifica".

Under 20 alla "300" - Nelle pagine interne viene dedicato un approfondimento anche alle esultanze dell'Italia Under 20 di Nicolato che utilizza i video del film "300" per caricare i suoi ragazzi. Questo il titolo: "Leonida, il ct guerriero.

Oggi tocca alle azzurre - Debutto al Mondiale per l'Italia femminile. Le ragazze del ct Bertolini sfideranno l'Australia. Questo il titolo: "Ecco anche le azzurre: 'Emozioneremo'".

Napoli, occhi su De Paul - Il Napoli inizia a muoversi sul mercato. Gli azzurri del presidente De Laurentiis avrebbero posato gli occhi su Rodrigo De Paul dell'Udinese per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Questo il titolo: "Riflettori su De Paul, il pupillo di Messi".