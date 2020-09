Italia, Il Messaggero: "Immobile in rampa di lancio"

"Italia, Ciro in rampa di lancio", scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Dopo i pochi minuti contro la Bosnia, Immobile chiede spazio nella seconda uscita di domani in casa dell'Olanda. Turnover e tipologia del gioco avversario aiutano il biancoceleste chiamato a convincere Mancini con i gol per sorpassare Belotti.

Intanto il CT perde Castrovilli per infortunio e Luca Pellegrini che raggiunge l'U21 a Tirrenia.