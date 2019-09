© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Messaggero non dedica spazio al calcio in prima pagina, ma all'interno delle sue pagine sportive non si può non affrontare il tema Nazionale. La selezione di Roberto Mancini oggi è chiamata alla sesta partita del girone di qualificazione a Euro 2020 e il quotidiano in apertura scrive: "Mancini vuole chiudere i conti".