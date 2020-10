Italia, L'Unione Sarda verso il match con la Polonia: "Derby tra Barella e Walukiewicz"

Stasera l'Italia scenderà in campo a Danzica per il match di Nations League contro la Polonia. L'Unione Sarda in prima pagina si sofferma anche su questa partita, vedendola in chiave Cagliari: "Nations League, oggi Polonia-Italia. Derby tra Barella Walukiewicz". Il centrocampista della Nazionale è per l'appunto sardo ed ex Cagliari.