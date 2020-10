Italia, La Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Polonia: "Esame Lewandowski"

Stasera tocca in campo all'Italia scendere in campo a Danzica contro la Polonia nel match di Nations League. "Esame Lewandowski", titola La Gazzetta dello Sport e mette in evidenza il duello tra l'attaccante del Bayern Monaco e il muro difensivo italiano. Gli azzurri non perdono da due anni, altra cosa rimarcata dalla Rosea.