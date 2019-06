Italia, La Stampa: "Insigne-Verratti gemelli gol: Bosnia ribaltata"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio alto della prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina viene dedicato uno spazio all'Italia di Roberto Mancini con il titolo: "Insigne-Verratti gemelli gol. A Torino Bosnia ribaltata". A pagina 34 poi la tematica viene approfondita con il titolo: "Passo Europeo". La Nazionale soffre ma batte in rimonta la Bosnia e resta prima a punteggio pieno. Colpi dei singoli e tenacia, Verratti risolve all'86' un match complicato.