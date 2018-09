© foto di Ospite

Il pari e la prova poco brillante dell'esordio mettono già sulla graticola Roberto Mancini, che in conferenza stampa si è detto consapevole dell'esigenza immediata di risultati tutta italiana. E' già vietato sbagliare dunque, evidenzia La Stampa oggi in edicola, per il nuovo ct e in generale per il rinnovato corso azzurro.