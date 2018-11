Italia, La Stampa titola: "Il gol perduto"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il gol perduto", questo il titolo che troviamo sulle colonne de La Stampa in edicola questa mattina. Italia mai così poco efficace in attacco negli anni 2000. Urgono soluzioni: da marzo si giocherà per l'Europeo. Domani a Genk contro gli USA l'ultimo impegno (amichevole) del 2018.