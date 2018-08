Italia, il Corriere dello Sport: "MancioItalia, idea Barella"

"MancioItalia, idea Barella". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alle possibili convocazioni del ct dell'Italia, Roberto Mancini, in vista della Nations League (il 7 settembre a Bologna). In attesa dell'esito del ricorso per Mandragora, il ct tiene in caldo il centrocampista del Cagliari.