Italia, Il Corriere dello Sport titola: "L'Under cerca l'impresa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio anche all'Italia Under 21 sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Europei, l'Under cerca la grande impresa: per passare deve battere 3-1 la Germania", si legge in taglio alto. Di Biagio cambia ancora la squadra e difende gli azzurri: "Credo nei giocatori, non sono viziati".